01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 01.02.2026
ВС России расширяют контроль на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
Зона контроля ВС РФ расширяется на краснолиманском направлении в ДНР, в самом Красном Лимане бои разворачиваются на окраинах, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 01.02.2026
красный лиман, донецкая народная республика, яровое, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Яровое, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Зона контроля ВС РФ расширяется на краснолиманском направлении в ДНР, в самом Красном Лимане бои разворачиваются на окраинах, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"На краснолиманском направлении расширяется зона контроля в районе Дробышево и Яровой. Красный Лиман, здесь бои разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах города", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал 27 января, что ВС РФ завершают освобождение ряда населенных пунктов, в том числе Дробышево и Яровой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаЯровоеДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
