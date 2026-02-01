Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении - РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 01.02.2026 (обновлено: 22:06 01.02.2026)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении
Российские военные продвинулись на Северском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении

Пушилин: ВС РФ продвинулись на Северском направлении в ДНР

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Северском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Есть продвижение в районе населенного пункта Озерное, а также со стороны Закотного", — рассказал он в своем канале на платформе MAX.
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резких переменах в зоне СВО
31 января, 04:58
Также расширяется зона контроля на Краснолиманском направлении, в самом Красном Лимане бои разворачиваются на окраинах. В то же время освобождение Торецкого позволяет развивать наступление в сторону Доброполья и создает плацдарм для движения на Дружковском направлении.
Кроме того, продолжается охват Константиновки, где российская армия успешно ведет бои в районе железнодорожного вокзала.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, которое позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Константиновка вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
