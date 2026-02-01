Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Торецкого позволит развивать наступление, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 01.02.2026 (обновлено: 20:14 01.02.2026)
Освобождение Торецкого позволит развивать наступление, заявил Пушилин
Освобождение Торецкого позволит развивать наступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.02.2026
Освобождение Торецкого позволит развивать наступление, заявил Пушилин
Освобождение Торецкого в ДНР позволит ВС РФ развивать наступление, создав определенный плацдарм для движение на дружковском направлении, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
доброполье (город)
дружковка
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
доброполье (город)
дружковка
донецкая народная республика, доброполье (город), дружковка, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Доброполье (город), Дружковка, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Освобождение Торецкого позволит развивать наступление, заявил Пушилин

Пушилин: освобождение Торецкого позволит ВС России развивать наступление

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Денис Пушили
Денис Пушили - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Денис Пушили. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Освобождение Торецкого в ДНР позволит ВС РФ развивать наступление, создав определенный плацдарм для движение на дружковском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вчера министерство обороны Российской Федерации также заявило об освобождении населенного пункта Торецкое. Это у нас добропольское направление. Населенный пункт находится между Добропольем и Дружковкой. Его освобождение позволит развивать наступление как раз в сторону Доброполья и создает определенный плацдарм для движения на дружковском направлении", - сказал Пушилин на платформе Max.
В субботу Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Торецкое в ДНР.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Доброполье (город)
Дружковка
Денис Пушилин
Вооруженные силы РФ
 
 
