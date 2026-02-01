https://ria.ru/20260201/pushilin-2071581384.html
Пушилин рассказал о боях в Константиновке
Пушилин рассказал о боях в Константиновке
Бойцы ВС РФ ведут охват населенного пункта Константиновка в ДНР, где успешно продолжают бои в районе железнодорожного вокзала, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
константиновка
донецкая народная республика
Пушилин рассказал о боях в Константиновке
Пушилин: ВС России ведут охват Константиновки, сражаясь в районе ж/д вокзала