Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/prostuda-2071499044.html
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде - РИА Новости, 01.02.2026
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде
Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, заявил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:27:00+03:00
2026-02-01T04:27:00+03:00
здоровье - общество
андрей тяжельников
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016214_0:527:2048:1679_1920x0_80_0_0_c27d3767b6cb47cb4d1cbea98afe030e.jpg
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045011442.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016214_0:301:2048:1837_1920x0_80_0_0_60d6f4724e1f34d18e832b0bb285dc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, андрей тяжельников, общество
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников, Общество
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде

РИА Новости: Тяжельников посоветовал при простеде есть бульон, курицу и рыбу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСуп из куриных грудок на столе
Суп из куриных грудок на столе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Суп из куриных грудок на столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, во время простуды необходимо проявить о своем организме больше заботы - дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости, а если нужно - использовать симптоматические препараты.
"Надо понимать, что никакие продукты не направлены на лечение или ускорение выздоровления, но для поддержания организма во время простуды ешьте легкую пищу – каши на воде, бульон, курицу, рыбу, творог, много овощей, ягод и фруктов. Пусть это будут вареные, пареные, запеченные блюда", - рассказал Тяжельников.
Девушка со стаканом апельсинового сока - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме предложили дополнять школьный рацион соком в сезон простуд
29 сентября 2025, 04:47
 
Здоровье - ОбществоАндрей ТяжельниковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала