Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, во время простуды необходимо проявить о своем организме больше заботы - дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости, а если нужно - использовать симптоматические препараты.
"Надо понимать, что никакие продукты не направлены на лечение или ускорение выздоровления, но для поддержания организма во время простуды ешьте легкую пищу – каши на воде, бульон, курицу, рыбу, творог, много овощей, ягод и фруктов. Пусть это будут вареные, пареные, запеченные блюда", - рассказал Тяжельников
