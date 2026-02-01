Рейтинг@Mail.ru
В АКРА назвали самые подешевевшие продукты в январе
05:48 01.02.2026
В АКРА назвали самые подешевевшие продукты в январе
В АКРА назвали самые подешевевшие продукты в январе
Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости
В АКРА назвали самые подешевевшие продукты в январе

АКРА: сливочное масло в январе подешевело на 1,8 рубля

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В январе текущего года, согласно еженедельному мониторингу цен Росстат (вторая неделя января (мониторинг в период праздничных дней не проводился) в сравнении с последней неделей января), самым подешевевшем в абсолютном выражении продовольственным товаром стало масло сливочное, цена которого в расчёте на килограмм снизилась на 1,8 рубля, в результате чего по состоянию на конец января его цена составила 1173 рубля за килограмм", - рассказала она.
Помимо этого, килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы подешевел на 1,73 рубля, охлажденные и мороженые куры - на 0,94 рубля, овощные консервы для детского питания - на 0,63 рубля и шлифованный рис - на 0,5 рубля.
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты
31 января, 04:48
 
