В АКРА назвали самые подешевевшие продукты в январе

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

Помимо этого, килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы подешевел на 1,73 рубля, охлажденные и мороженые куры - на 0,94 рубля, овощные консервы для детского питания - на 0,63 рубля и шлифованный рис - на 0,5 рубля.