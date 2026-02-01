https://ria.ru/20260201/prezident-2071553685.html
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным - РИА Новости, 01.02.2026
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в Кремле в четверг оставался в куртке, которую ему подарил... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:02:00+03:00
2026-02-01T15:02:00+03:00
2026-02-01T15:02:00+03:00
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071053444_0:368:2985:2047_1920x0_80_0_0_d0b7af0937410ac7573468c435cbfe67.jpg
https://ria.ru/20260201/delegatsiya-2071551659.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071053444_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_7de9d01857c9d14c45c8017cb2877067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным
Аль Нахайян оставался в куртке, подаренной Путиным, даже во время обеда в Кремле