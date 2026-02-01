Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным - РИА Новости, 01.02.2026
15:02 01.02.2026
Президент ОАЭ на обеде в Кремле оставался в куртке, подаренной Путиным
россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в Кремле в четверг оставался в куртке, которую ему подарил президент РФ Владимир Путин, даже во время официального обеда с российским лидером.
Путин в октябре 2022 года во время первого визита Аль Нахайяна в Россию накинул ему на плечи свою куртку. Во время нового визита в Россию Аль Нахайян рассказал президенту РФ, что взял в январскую Москву ту самую куртку.
"И вот оказалось, что даже в заснеженную Москву президент Эмиратов приехал в куртке Путина и был в ней повсюду, даже на обеде", - сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Путин и президент ОАЭ в четверг провели переговоры в Кремле.
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
