07:02 01.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли развеивать прах усопшего

РИА Новости: иеромонах Макарий посоветовал не развеивать прах усопшего

© РИА Новости / Сергей ГунеевПравославные верующие в храме
Православные верующие в храме - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Православные верующие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Развеивание праха усопшего или хранение его в колумбарии идет вразрез с обычаями Русской православной церкви, людям, которые считают себя православными, не следует к ним прибегать, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).
"Желательно прибегать к традиционному погребению, когда это возможно. Если нет возможности – значит, прибегают к кремации, к колумбарию, где хранится пепел, или высыпают прах… Необычные способы погребения могут идти в чем-то вопреки обычаям церкви. Вопрос это не догматический, не нравственный, а экклезиологический, относящийся к церкви: зачем выдумывать какие-то ритуалы, совершенно не церковные?... Если ты хочешь быть православным – старайся следовать обычаям церкви", – сказал он в ответ на вопрос об отношении РПЦ к развеиванию праха.
Девушка гадает с кольцом и пшеном во время святок в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
5 января, 03:36
Кремация при этом в церкви не воспрещена, но и не соответствует церковным обычаям, отметил Маркиш.
"Есть церковный обычай погребения, а кремация – это маргинальная ситуация", – заключил он.
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди
30 марта 2025, 07:36
 
