В РПЦ рассказали, можно ли развеивать прах усопшего

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Развеивание праха усопшего или хранение его в колумбарии идет вразрез с обычаями Русской православной церкви, людям, которые считают себя православными, не следует к ним прибегать, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).