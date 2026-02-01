https://ria.ru/20260201/pravoslavie-2071509155.html
В РПЦ рассказали, можно ли развеивать прах усопшего
2026-02-01T07:02:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Развеивание праха усопшего или хранение его в колумбарии идет вразрез с обычаями Русской православной церкви, людям, которые считают себя православными, не следует к ним прибегать, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).
"Желательно прибегать к традиционному погребению, когда это возможно. Если нет возможности – значит, прибегают к кремации, к колумбарию, где хранится пепел, или высыпают прах… Необычные способы погребения могут идти в чем-то вопреки обычаям церкви. Вопрос это не догматический, не нравственный, а экклезиологический, относящийся к церкви: зачем выдумывать какие-то ритуалы, совершенно не церковные?... Если ты хочешь быть православным – старайся следовать обычаям церкви", – сказал он в ответ на вопрос об отношении РПЦ
к развеиванию праха.
Кремация при этом в церкви не воспрещена, но и не соответствует церковным обычаям, отметил Маркиш.
"Есть церковный обычай погребения, а кремация – это маргинальная ситуация", – заключил он.