В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР - РИА Новости, 01.02.2026
13:34 01.02.2026
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР - РИА Новости, 01.02.2026
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР
Необратимые процессы формирования в Европе двойных стандартов в отношении демократии и глобализации привели к искажению там исторической правды о роли СССР в... РИА Новости, 01.02.2026
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР

Песков: двойные стандарты в Европе привели к искажению исторической правды

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необратимые процессы формирования в Европе двойных стандартов в отношении демократии и глобализации привели к искажению там исторической правды о роли СССР в победе над нацизмом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Так складывались обстоятельства... Были совершенно необратимые процессы, которые происходили в самой Европе - это двойные стандарты в отношении демократии, двойные стандарты в отношении глобализации, двойные стандарты в отношении подхода к сосуществованию наций и так далее", - сказал Песков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли заявления, которые начали звучать еще 20 лет назад и искажающие роль СССР в событиях Второй мировой войны, специальной политической технологией.
Эти же процессы, по мнению Пескова, привели к тому, что у власти в большинстве европейских стран сегодня находятся малообразованные, безответственные и имеющие короткий горизонт мышления политики.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, исказив историческую правду, что за стенами концлагеря узников якобы не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями ложный посыл о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны.
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления в Освенциме. 27 января 2026

Навроцкий исказил историю и обвинил СССР в Холокосте

27 января, 18:54
Навроцкий исказил историю и обвинил СССР в Холокосте
27 января, 18:54
 
В миреЕвропаСССРРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинКароль Навроцкий
 
 
Версия 2023.1 Beta
