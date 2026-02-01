МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необратимые процессы формирования в Европе двойных стандартов в отношении демократии и глобализации привели к искажению там исторической правды о роли СССР в победе над нацизмом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так складывались обстоятельства... Были совершенно необратимые процессы, которые происходили в самой Европе - это двойные стандарты в отношении демократии, двойные стандарты в отношении глобализации, двойные стандарты в отношении подхода к сосуществованию наций и так далее", - сказал Песков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли заявления, которые начали звучать еще 20 лет назад и искажающие роль СССР в событиях Второй мировой войны, специальной политической технологией.
Эти же процессы, по мнению Пескова, привели к тому, что у власти в большинстве европейских стран сегодня находятся малообразованные, безответственные и имеющие короткий горизонт мышления политики.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, исказив историческую правду, что за стенами концлагеря узников якобы не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями ложный посыл о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны.
