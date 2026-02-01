МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необратимые процессы формирования в Европе двойных стандартов в отношении демократии и глобализации привели к искажению там исторической правды о роли СССР в победе над нацизмом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эти же процессы, по мнению Пескова, привели к тому, что у власти в большинстве европейских стран сегодня находятся малообразованные, безответственные и имеющие короткий горизонт мышления политики.