СК сообщил подробности пожара в частной сауне в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Первоначальные следственные действия установили, что частная сауна в городе Прокопьевске Кемеровской области работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что повлекло смерть пяти подростков, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек… Назначенные по уголовному делу судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы установят причины смерти пострадавших, очаг и причину возгорания", – говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.