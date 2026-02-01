Рейтинг@Mail.ru
10:40 01.02.2026 (обновлено: 10:45 01.02.2026)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
прокопьевск
кемеровская область
прокопьевск
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, прокопьевск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область, Прокопьевск
СК сообщил подробности пожара в частной сауне в Кузбассе

СК: нарушения пожарной безопасности повлекли гибель людей в сауне в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Первоначальные следственные действия установили, что частная сауна в городе Прокопьевске Кемеровской области работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что повлекло смерть пяти подростков, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек… Назначенные по уголовному делу судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы установят причины смерти пострадавших, очаг и причину возгорания", – говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Ликвидация пожара в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
31 января, 21:31
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПрокопьевск
 
 
