В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли
08:14 01.02.2026 (обновлено: 15:33 01.02.2026)
В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Происшествия, Республика Хакасия, Россия, Бейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии, сообщает ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожар произошел ночью в воскресенье в урочище Бабик Бейского района Хакасии.
"К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра. Травмирован один мужчина 2005 года рождения, также троих погибших мужчин обнаружили огнеборцы при разборе завалов", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.
