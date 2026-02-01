https://ria.ru/20260201/pozhar-2071512922.html
В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли
В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли - РИА Новости, 01.02.2026
В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии, сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:14:00+03:00
2026-02-01T08:14:00+03:00
2026-02-01T15:33:00+03:00
происшествия
республика хакасия
россия
бейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071516669_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_03ba0bede0d6e067e17daf389e6ce97c.jpg
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071456964.html
республика хакасия
россия
бейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071516669_10:0:1270:945_1920x0_80_0_0_6066a15249da40ec1bd75b5863f6500c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия, россия, бейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Хакасия, Россия, Бейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хакасии загорелся гостевой дом, несколько человек погибли
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии