В России проиндексируют пособие по безработице

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".

Согласно документу, пособие по безработице после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 15 886 рублей.