В России проиндексируют пособие по безработице
00:20 01.02.2026
В России проиндексируют пособие по безработице
В России проиндексируют пособие по безработице - РИА Новости, 01.02.2026
В России проиндексируют пособие по безработице
Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента... РИА Новости, 01.02.2026
общество
россия
пособие по безработице
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
общество, россия, пособие по безработице
Общество, Россия, Пособие по безработице
В России проиндексируют пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице проиндексируют до 15 886 рублей

Женщина считает деньги
Женщина считает деньги
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина считает деньги . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, пособие по безработице после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 15 886 рублей.
Кроме того, максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве также возрастет и составит 503 тысячи рублей. А максимальный размер единовременной выплаты проиндексируют до 163,6 тысяч рублей. Пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или профессионального заболевания составит 125,8 тысяч рублей в месяц.
Общество Россия Пособие по безработице
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
