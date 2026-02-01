Рейтинг@Mail.ru
Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/posobie-2071487011.html
Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля
Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля
Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 29 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:18:00+03:00
2026-02-01T00:18:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e456d0d0e7ab596234bc75c97d6fe3.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_286c6df54ce78340a667b573deecb3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля

Пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит почти 29 тысяч рублей

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 29 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, пособие при рождении или усыновлении ребенка после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 28 773 рублей.
Кроме того, 1 февраля также будет повышено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, максимальная сумма составит 83 тысячи рублей. А беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
00:08
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала