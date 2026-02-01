Пособие при рождении ребенка проиндексируют с 1 февраля

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 29 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".

Согласно документу, пособие при рождении или усыновлении ребенка после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 28 773 рублей.