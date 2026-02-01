https://ria.ru/20260201/polsha-2071532681.html
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2026
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков
Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства доминируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2026
