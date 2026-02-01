Рейтинг@Mail.ru
12:23 01.02.2026 (обновлено: 12:44 01.02.2026)
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков
Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства доминируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2026
Ненависть ко всему русскому в Польше взяла верх, заявил Песков

Песков заявил о доминации русофобских чувств у польского руководства

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства доминируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слушайте, то, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет. И я помню свое время, когда мы еще вместе занимались Катынью и так далее, была даже создана совместная группа по историческим вопросам. От нас, если я не ошибаюсь, был академик (Александр) Чубарьян, очень знающие люди", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
По словам пресс-секретаря, тогда действительно предприняли попытку привести к единому знаменателю понимание истории.
"Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства. И по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют", - подчеркнул Песков.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России
27 января, 21:26
 
ПольшаДмитрий ПесковПрибалтикаРоссия
 
 
