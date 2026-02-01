Рейтинг@Mail.ru
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше - РИА Новости, 01.02.2026
00:22 01.02.2026 (обновлено: 02:42 01.02.2026)
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше - РИА Новости, 01.02.2026
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше
Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, польша, украина, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше

Польша перестанет выплачивать неработающим украинцам пособия на детей

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше.
С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Польша планирует в марте отменить спецзакон о помощи украинцам
5 января, 19:32
В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.
Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
26 сентября 2025, 23:51
 
В миреПольшаУкраинаКароль Навроцкий
 
 
