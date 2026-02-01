https://ria.ru/20260201/polsha-2071487311.html
Неработающие украинцы не будут получать пособия на детей в Польше
Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше.
С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши
. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.
Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины
, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий
наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.