В Красноярском крае сноубордист пропал после катания на горе - РИА Новости, 01.02.2026
08:13 01.02.2026 (обновлено: 08:15 01.02.2026)
В Красноярском крае сноубордист пропал после катания на горе
В Красноярском крае сноубордист пропал после катания на горе
Сноубордист пропал после катания на горе в Красноярском крае, ведутся поиски, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 01.02.2026
В Красноярском крае сноубордист пропал после катания на горе

В Красноярском крае ведут поиски пропавшего сноубордиста

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сноубордист пропал после катания на горе в Красноярском крае, ведутся поиски, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего сноубордиста. Группа сноубордистов вчера каталась на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе. Один из участников не вернулся вечером в поселок Нарва, где ночевала остальная группа. Они сообщили о пропавшем по номеру 112", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС отметили, что поиски ведут спасатели, полиция и волонтерские отряды: задействованы 48 человек и 11 единиц техники. При этом, как уточнили в ведомстве, в районе происшествия отсутствует сотовая связь.
Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали
© 2026 МИА «Россия сегодня»
