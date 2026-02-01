Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы - РИА Новости, 01.02.2026
16:01 01.02.2026
Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы
Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы
Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы
Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и чуть ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.02.2026
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы

Тишковец: температура в феврале в Москве будет чуть ниже климатической нормы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и чуть ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России, в целом, будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом", - рассказал агентству Тишковец.
Москвичей предупредили о февральских морозах
Вчера, 14:06
Синоптик отметил, что в первой пентаде температурный фон в Москве ожидается на семь-12 градусов ниже положенного, а во второй пятидневке средние температурные показатели приблизятся к норме с небольшим отрицательным отклонением.
"Во второй десятидневке февраль по температурному фону будет близким к нормальным значениям и даже немного теплее их. Норма для Москвы: ночь - минус 11,1 градуса, день - минус 4,2 градуса. В заключительной, третьей, декаде месяца средняя температура воздуха составит минус два - минус три градуса при норме в минус 4,8 градуса, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым", - уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что финальный месяц этого сезона в метеорологическом отношении будет зимним.
"Февраль - это обещание весны, завернутое в метель. Недаром за сильные морозы февраль в народе называли как "лютень", - заключил Тишковец.
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы
31 января, 10:49
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
