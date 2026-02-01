Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и чуть ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во второй десятидневке февраль по температурному фону будет близким к нормальным значениям и даже немного теплее их. Норма для Москвы: ночь - минус 11,1 градуса, день - минус 4,2 градуса. В заключительной, третьей, декаде месяца средняя температура воздуха составит минус два - минус три градуса при норме в минус 4,8 градуса, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым", - уточнил Тишковец.