Москвичей предупредили о февральских морозах

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Февральские морозы ожидают москвичей на следующей неделе, они отступят только к выходным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Суровые февральские морозы в Центральной России отступят только к следующим выходным. Начало февраля зачастую является наиболее морозным временем года, и в этот раз именно так и будет. После самой холодной ночи и дня, которые москвичи пережили 1-го февраля, предстоящая неделя продолжит морозить жителей столичного региона", - рассказал Тишковец

Он отметил, что в понедельник синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Закатившееся в регион ядро холода будет удерживать аномально низкий температурный фон. В Москве под утро воздух остынет до минус 17 - минус 20 градусов, по области минус 17 - минус 22, днем в столице минус 12 - минус 15, в Подмосковье минус 12 - минус 17, что на семь градусов ниже климатической нормы. При этом будет преобладать облачная погода с высыпанием небольшого снега.

"Во вторник, разрушаясь, циклон исчезнет с синоптической карты, и будет прослеживаться только в средней тропосфере. Это значит, что погода улучшится: осадки постепенно пойдут на убыль, в облаках появится больше прояснений, а значит, суточные колебания температуры увеличатся: ночью в Москве минус 18 - минус 21 градусов, в Подмосковье минус 17 - минус 22, местами минус 23 - минус 28, в середине дня в мегаполисе минус 11 - минус 14, в Московской области минус 10 - минус 15", - подчеркнул синоптик.

Более того, в среду инициативу в атмосфере на четверо суток перехватит скандинавский антициклон, который распространит свое погожее влияние на весь запад России . По народному календарю начнутся так называемые "тимофеевские" морозы. В Москве ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, минимальная температура воздуха составит минус 16 - минус 19 - по области минус 15 - минус 20 градусов, после полудня в городе минус 9 - минус 12 - по региону минус 8 - минус 13 градусов.

"В четверг, на фоне усиления позиций антициклона, показания барометров будут расти, и достигнут максимума – 757 миллиметров ртутного столба. Москвичей ждет малооблачная погода, в сумерках похолодает до минус 20 - минус 23, в Подмосковье до 20 - 25 градусов мороза, а в светлое время не выше минус 10 - минус 13 и минус 9 - минус 14, соответственно", - уточнил Тишковец.

Он отметил, что в пятницу сохранится практически ясная и очень холодная погода: на минимальном термометре будет не выше минус 17 - минус 22, столбики максимального же будут колебаться от минус пяти до минус 10 градусов.

"В субботу характер метеоусловий аналогичный, температурный фон на два-три градуса повыситься, а в воскресенье, по периферии барического максимума, скользнет атмосферный фронт, отметившись натеканием облачности и небольшим снегом, что повысит температуру в конце ночи до минус 13 - минус 18, в дневные часы до минус 2 - минус 7 градусов", - подчеркнул Тишковец.