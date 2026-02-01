Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться? - РИА Новости, 01.02.2026
09:23 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться? - РИА Новости, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
С одной стороны, обещание кратковременного потепления, с другой — предупреждение о новом витке морозов. Планируя дела на ближайшую неделю, житель европейской... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:23:00+03:00
2026-02-01T09:23:00+03:00
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С одной стороны, обещание кратковременного потепления, с другой — предупреждение о новом витке морозов. Планируя дела на ближайшую неделю, житель европейской части России вынужден держать в голове сложный сценарий. Виной всему непредсказуемая погода, которая, по словам синоптиков, готовит нам сюрпризы.
Что принесет жителям России февраль? И стоит ли опасаться глобального потепления?

Между краткой оттепелью и возвращением морозов

Фокус внимания в последние дни января традиционно прикован к Москве и центральным областям. Согласно прогнозам метеорологов, регион стоит на пороге кратковременного, но заметного смягчения погоды.
Метеоролог Алексей Сафонов обозначил конкретные сроки: самыми теплыми днями должны стать среда и четверг, 28 и 29 января. Дневная температура в этот период составит около минус 57 градусов, а ночная будет колебаться в пределах минус 912. Также ожидается, что к четвергу интенсивность и продолжительность снегопадов пойдут на спад.
Этот прогноз подтверждает и синоптик Татьяна Позднякова, связывая похолодание со сменой ветрового режима.
"У нас ветер уже подует с востока и северо-востока. Это всегда холодные ветры", — сказала она. По ее словам, в субботу ночью возможно понижение до минус 20.
Нестабильность затронет и соседние области. Как сообщили в Гидрометцентре России, контрастный атмосферный фронт продолжит определять погоду в центре европейской части страны.

Юг России — от весеннего тепла к контрастному холоду

Пока центр готовится к морозным выходным, на юге страны синоптики фиксируют противоположную динамику. По словам эксперта Александра Шувалова, Кубань и Крым в конце недели ждет существенное повышение температуры.
"На Кубани и в Крыму нужно ждать повышения температуры, которое придет в пятницу-субботу, довольно существеннное, до 10-13 градусов тепла на Черноморском побережье, а на Южном берегу Крыма — до 15 градусов тепла", — сказал синоптик.
Однако этот эпизод весенней погоды окажется кратковременным. Вслед за ним регион настигнет резкое похолодание.
"Это сильное похолодание будет распространяться на всю первую пятидневку февраля, и температура здесь может понизиться в ночные часы в степной части Кубани до 10–15 градусов мороза. То есть это будет очень контрастная погода", — предупредил Шувалов.
Аналогичный сценарий — быстрое потепление с последующим обвалом температур — ожидает Нижнее Поволжье, Волгоградскую и Самарскую области, где морозы могут достичь 20 градусов.

Северо-Запад, Урал и Сибирь — а что будет с погодой там?

На северо-западе европейской части России, включая Санкт-Петербург и Петрозаводск, погодная история иная. Здесь, как подчеркнул эксперт, холодная погода сохраняется практически постоянно, и в ближайшее время стоит ожидать почти 20-градусных морозов.
В то же время для Урала и Сибири актуальна тенденция на смягчение зимних условий.
"Сильные морозы уходят в прошлое. <...> То есть морозы ослабеют где-нибудь до минус пяти-семи градусов в дневные часы, пройдет снег, но не слишком сильный", — отметил Шувалов.
Он подчеркнул, что температура здесь будет на восемь-десять градусов выше климатической нормы для этого периода, что свидетельствует о значительной и устойчивой аномалии.

Через полвека зимы будут совсем бесснежными?

Эти региональные контрасты и общая неустойчивость погоды происходят на фоне долгосрочного и неоспоримого тренда — глобального потепления. Климатологи отмечают, что погодные рекорды со знаком плюс в последние годы следуют один за другим.
Ушедший 2025 год, по некоторым оценкам, имеет все шансы войти в историю как самый теплый за всю 250-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Среднегодовая температура в столичном регионе составила около 8,5 градуса при норме 6,3. В глобальном масштабе, по данным ООН, последние 11 лет (с 2015-го по 2025-й) уже признаны самыми жаркими за 176 лет.
Казалось бы, начало 2026 года с его рекордными снегопадами в центре России и снежными завалами на Камчатке вносит коррективы в эту картину. Но ученые видят и в этих экстремальных зимних явлениях влияние глобального потепления.
Объяснение заключается в том, что более теплая атмосфера способна удерживать больше влаги. Зимой эта избыточная влага выпадает в виде интенсивных снегопадов там, где сохраняются отрицательные температуры, а летом может обрушиваться тропическими ливнями на регионы, не привыкшие к таким осадкам.
В долгосрочной перспективе российские климатологи предполагают радикальное изменение привычного облика зимы в центральных регионах. По мнению ученых-климатологов, в обозримом будущем моделью для центра России может стать зима сезона-2024/2025 — более мягкая и менее снежная.
 
 
 
