https://ria.ru/20260201/podzhog-2071566899.html
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным - РИА Новости, 01.02.2026
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным
Осужденный за поджог вертолета в подмосковном аэропорту "Остафьево" Станислав Хамидулин заявил, что не считает совершенное им преступление крупным. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T16:57:00+03:00
2026-02-01T16:57:00+03:00
2026-02-01T16:57:00+03:00
происшествия
россия
украина
вгтрк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943167434_0:167:656:536_1920x0_80_0_0_77cf13d00b0ed635ae9ce8fec2be37d3.jpg
https://ria.ru/20260201/podzhigateli-2071566139.html
https://ria.ru/20260201/trepova-2071560472.html
https://ria.ru/20260201/trepova-2071557421.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943167434_137:168:656:557_1920x0_80_0_0_ed89bbdeba2972a03f99c455ea5478b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, ВГТРК, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает крупным это преступление
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Осужденный за поджог вертолета в подмосковном аэропорту "Остафьево" Станислав Хамидулин заявил, что не считает совершенное им преступление крупным.
"Я все равно не согласен, что это крупное преступление, нас обманули… Никому опасности мы не нанесли", - заявил он в фильме-расследовании
журналиста ВГТРК
Андрея Медведева.
Его соучастница Анастасия Мочалина назвала наказание "несправедливым", заявив, что ничего плохого она не сделала.
Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.
Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина в зависимости от ролей признаны виновными по статьям 205 УК РФ
(теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).
Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец и Хамидуллин осуждены на 17,5 лет каждый, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 лет.
Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков проведут в тюрьме три года, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима с ограничением свободы тоже на год.
По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.
Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК
РФ, кураторы с Украины
обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей.
Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.