Хамидулин Станислав, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы

Хамидулин Станислав, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы

© Суды общей юрисдикции города Москвы Хамидулин Станислав, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы

Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Осужденный за поджог вертолета в подмосковном аэропорту "Остафьево" Станислав Хамидулин заявил, что не считает совершенное им преступление крупным.

"Я все равно не согласен, что это крупное преступление, нас обманули… Никому опасности мы не нанесли", - заявил он в фильме-расследовании журналиста ВГТРК Андрея Медведева.

Его соучастница Анастасия Мочалина назвала наказание "несправедливым", заявив, что ничего плохого она не сделала.

Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина в зависимости от ролей признаны виновными по статьям 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).

Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец и Хамидуллин осуждены на 17,5 лет каждый, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 лет.

Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков проведут в тюрьме три года, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима с ограничением свободы тоже на год.

По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.

Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей.