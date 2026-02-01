Рейтинг@Mail.ru
Поджигатели вертолета в Остафьево брали микрозаймы на преступление - РИА Новости, 01.02.2026
16:50 01.02.2026
Поджигатели вертолета в Остафьево брали микрозаймы на преступление
Поджигатели вертолета в Остафьево брали микрозаймы на преступление - РИА Новости, 01.02.2026
Поджигатели вертолета в Остафьево брали микрозаймы на преступление
Поджигатели вертолета в подмосковном аэропорту Остафьево брали микрозаймы для совершения теракта, об этом рассказала одна из осужденных Анастасия Мочалина. РИА Новости, 01.02.2026
Поджигатели вертолета в Остафьево брали микрозаймы на преступление

Поджигатели вертолета в Остафьево взяли микрозаймы на преступление

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Поджигатели вертолета в подмосковном аэропорту Остафьево брали микрозаймы для совершения теракта, об этом рассказала одна из осужденных Анастасия Мочалина.
"Приготовления были, но им на приготовления скинули деньги кураторы. Им написали, что если денег не хватает, возьмите микрозаймы. Они взяли микрозаймы", - сказала она в фильме-расследовании журналиста ВГТРК Андрея Медведева.
Другие осужденные рассказали, что им предлагался выбор: сжечь поезд или самолет - за него им обещали 5 миллионов рублей. При этом фигуранты думали, что им грозит "максимум четыре года".
Второй западный окружной военный суд в апреле 2025 года назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.
Осужденными по делу являются Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).
Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец и Хамидуллин осуждены на 17,5 лет каждый, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 лет.
Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков проведут в тюрьме три года, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима с ограничением свободы тоже на год.
По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.
Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей.
