Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области

Подростки, погибшие при пожаре в сауне в Кузбассе, отравились угарным газом

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Несовершеннолетние, погибшие в сауне в кемеровском Прокопьевске, были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом, сообщили в СУСК РФ по Кемеровской области.

В воскресение ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.

По данным ведомства, подростки находились в помещении без взрослых, около 20.30 произошло возгорание, перешедшее в пожар. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

"Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишённые возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении ведомства.