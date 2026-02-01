https://ria.ru/20260201/podrostki-2071534969.html
Подростки, погибшие при пожаре в сауне в Кузбассе, отравились угарным газом
Подростки, погибшие при пожаре в сауне в Кузбассе, отравились угарным газом
Несовершеннолетние, погибшие в сауне в кемеровском Прокопьевске, были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:40:00+03:00
2026-02-01T12:40:00+03:00
2026-02-01T13:03:00+03:00
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Несовершеннолетние, погибшие в сауне в кемеровском Прокопьевске, были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом, сообщили
в СУСК РФ по Кемеровской области.
В воскресение ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
По данным ведомства, подростки находились в помещении без взрослых, около 20.30 произошло возгорание, перешедшее в пожар. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
"Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишённые возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска
произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ
возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.