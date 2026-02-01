Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области в связи с аварийной остановкой подъемника на горнолыжном курорте в Степаново проверит соблюдение требований безопасности, предварительно, причиной стала техническая неисправность, сообщает ведомство.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией комплекса для ликвидации последствий происшествия.