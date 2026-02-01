Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/podemnik-2071546167.html
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново - РИА Новости, 01.02.2026
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново
Прокуратура Московской области в связи с аварийной остановкой подъемника на горнолыжном курорте в Степаново проверит соблюдение требований безопасности,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:56:00+03:00
2026-02-01T13:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
яхрома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260131/turtsiya-2071425090.html
https://ria.ru/20260130/elbrus-2071210081.html
московская область (подмосковье)
яхрома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново

Прокуратура проверит подъемник на горнолыжном курорте в подмосковном Степаново

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области в связи с аварийной остановкой подъемника на горнолыжном курорте в Степаново проверит соблюдение требований безопасности, предварительно, причиной стала техническая неисправность, сообщает ведомство.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, где на подъёмнике застряли 50 человек. Позднее на горячей линии парка "Волен-Степаново" сообщали РИА Новости, что всех гостей эвакуировали, пострадавших нет.
Горнолыжный курорт Улудаг в Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Турции более 50 туристов застряли на подъемнике
31 января, 14:37
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту аварийной остановки кресельного подъемника на горнолыжном комплексе в деревне Степаново города Яхрома Дмитровского городского округа. В результате технической неисправности туристы в течение продолжительного времени находились на высоте в условиях низких температур. По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность, связанная с выходом троса из ролика, что привело к экстренной остановке подъемника на высоте и необходимости эвакуации отдыхающих с привлечением спасателей МЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией комплекса для ликвидации последствий происшествия.
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Директора канатной дороги на Эльбрусе ждет суд после гибели троих человек
30 января, 13:08
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЯхромаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала