Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в Степаново

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области в связи с аварийной остановкой подъемника на горнолыжном курорте в Степаново проверит соблюдение требований безопасности, предварительно, причиной стала техническая неисправность, сообщает ведомство.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, где на подъёмнике застряли 50 человек. Позднее на горячей линии парка "Волен-Степаново" сообщали РИА Новости, что всех гостей эвакуировали, пострадавших нет.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту аварийной остановки кресельного подъемника на горнолыжном комплексе в деревне Степаново города Яхрома Дмитровского городского округа. В результате технической неисправности туристы в течение продолжительного времени находились на высоте в условиях низких температур. По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность, связанная с выходом троса из ролика, что привело к экстренной остановке подъемника на высоте и необходимости эвакуации отдыхающих с привлечением спасателей МЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией комплекса для ликвидации последствий происшествия.