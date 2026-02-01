https://ria.ru/20260201/pistorius-2071562929.html
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова фразой "Цитаты писториусов" прокомментировала заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о "грустной заднице".
