Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
16:17 01.02.2026
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
2026-02-01T16:17:00+03:00
2026-02-01T16:19:00+03:00
в мире
германия
россия
мария захарова
борис писториус
германия
россия
2026
Писториус призвал европейцев не жаловаться на милитаризацию словами Мартина Лютера
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly.
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова фразой "Цитаты писториусов" прокомментировала заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о "грустной заднице".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова фразой "Цитаты писториусов" прокомментировала заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о "грустной заднице".
Ранее Борис Писториус использовал фразу "Грустной задницей радостно не пукнешь" в попытке призвать сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию.
"Цитаты писториусов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
