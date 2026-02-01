"Радостно не пукнешь". В Германии сделали новое заявление о войне с Россией

Рейтинг@Mail.ru
10:00 01.02.2026 (обновлено: 17:53 01.02.2026)
в мире
германия
россия
москва
марк рютте
евросоюз
нато
борис писториус
Писториус призвал европейцев не жаловаться на милитаризацию словами Мартина Лютера
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly.
в мире, германия, россия, москва, марк рютте, евросоюз, нато, борис писториус
В мире, Германия, Россия, Москва, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, Борис Писториус
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly.
"Грустной задницей радостно не пукнешь", — заявил он в попытке призвать европейцев сохранять оптимизм и решимость несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Немцы разлюбили Штаты и полюбили атомную бомбу
Вчера, 08:00
Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, голословно заявил, что альянс стал "следующей целью" России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на альянс, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
29 января, 08:00
 
В миреГерманияРоссияМоскваМарк РюттеЕвросоюзНАТОБорис Писториус
 
 
