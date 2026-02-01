Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Навроцкого об СССР - РИА Новости, 01.02.2026
12:47 01.02.2026
Песков прокомментировал слова Навроцкого об СССР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Польши Кароля Навроцкого об СССР, отметил, что у членов польского руководства... РИА Новости, 01.02.2026
россия, польша, ссср, дмитрий песков, кароль навроцкий, павел зарубин
Россия, Польша, СССР, Дмитрий Песков, Кароль Навроцкий, Павел Зарубин
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Польши Кароля Навроцкого об СССР, отметил, что у членов польского руководства своя трактовка истории, и для России это не секрет.
Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.
"То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Польша и Прибалтика занимают первые ряды в обозе русофобов, заявил Песков
Вчера, 12:46
 
РоссияПольшаСССРДмитрий ПесковКароль НавроцкийПавел Зарубин
 
 
