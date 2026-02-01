https://ria.ru/20260201/peregovory-2071568461.html
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT - РИА Новости, 01.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT
Новый саммит представителей России, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней, пишет New York Times. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:11:00+03:00
2026-02-01T17:11:00+03:00
2026-02-01T17:36:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
кирилл дмитриев
владимир зеленский
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091462_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_f9ef86c0d40ff81ca22586da1a71f56f.jpg
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071502255.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091462_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_190d7eb1600e91f0abf8a8104dd0b658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, кирилл дмитриев, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT
NYT: второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли на несколько дней