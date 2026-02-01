Рейтинг@Mail.ru
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 01.02.2026 (обновлено: 17:36 01.02.2026)
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT
Новый саммит представителей России, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней, пишет New York Times. РИА Новости, 01.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине перенесли на несколько дней, пишет NYT

Дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби
Дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби
Дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Новый саммит представителей России, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней, пишет New York Times.
"Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде в эти выходные", — говорится в публикации.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Эксперт объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине
Вчера, 05:13
Как утверждает Владимир Зеленский, очередное обсуждение вопросов по урегулированию кризиса должно состояться в Абу-Даби 4-5 февраля.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел беседы с членами американской администрации в Майами. Он назвал их конструктивными и продуктивными.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча изначально была запланирована на 1 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 08:00

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
 
