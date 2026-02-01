Рейтинг@Mail.ru
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 01.02.2026 (обновлено: 11:45 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071506675.html
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах - РИА Новости, 01.02.2026
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
Украина начала осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана ее поддержки, из-за чего Киев с каждым днем все ближе к готовности территориальных... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T06:13:00+03:00
2026-02-01T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
гленн дизен
мирный план сша по украине
марко рубио
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033328_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_98b2347ed6a8a5f2df74c30b30c0d971.jpg
https://ria.ru/20260131/ssha-2071369364.html
https://ria.ru/20260131/zelenskiy-2071464440.html
украина
киев
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033328_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a848d00b417ffad5f796771d7c964f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, гленн дизен, мирный план сша по украине, марко рубио, абу-даби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Гленн Дизен, Мирный план США по Украине, Марко Рубио, Абу-Даби
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах

Профессор Дизен: Киев приближается к готовности отказаться от Донбасса

© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential CourtТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина начала осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана ее поддержки, из-за чего Киев с каждым днем все ближе к готовности территориальных уступок, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. <…> У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. <…> Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя", — рассказал ученый.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
31 января, 03:03
По его мнению, никаких разумных альтернатив для киевского режима не существует. Так, по мере нарастания российского наступления и работы на переговорном треке для Украины все четче будет понятно, что улучшение ее положения невозможно.
«
"Цель западных лидеров — помочь Украине проиграть войну медленнее, но при этом потерять больше людей, больше территории и больше инфраструктуры. <…> Ситуация будет только ухудшаться", — подытожил Дизен.
Ранее в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована уже на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
31 января, 19:12

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГленн ДизенМирный план США по УкраинеМарко РубиоАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала