"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина начала осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана ее поддержки, из-за чего Киев с каждым днем все ближе к готовности территориальных уступок, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. <…> У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. <…> Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя", — рассказал ученый.
По его мнению, никаких разумных альтернатив для киевского режима не существует. Так, по мере нарастания российского наступления и работы на переговорном треке для Украины все четче будет понятно, что улучшение ее положения невозможно.
"Цель западных лидеров — помочь Украине проиграть войну медленнее, но при этом потерять больше людей, больше территории и больше инфраструктуры. <…> Ситуация будет только ухудшаться", — подытожил Дизен.
Ранее в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована уже на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.