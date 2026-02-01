Эксперт объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине

АБУ-ДАБИ, 1 фев – РИА Новости. Выбор Абу-Даби в качестве площадки для переговоров по Украине обусловлен репутацией ОАЭ как нейтрального посредника, заявил РИА Новости эксперт базирующегося в Эмиратах исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.

США и Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби . Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.

"Выбор Абу-Даби в качестве площадки для трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной в январе 2026 года был обусловлен репутацией ОАЭ как нейтрального и надежного посредника, имеющего прочные, сбалансированные и устойчивые отношения со всеми вовлеченными сторонами", - сказал эксперт.

Он назвал столицу ОАЭ "стратегически выгодной, конфиденциальной и географически доступной площадкой". По его словам, Абу-Даби позволил провести прямое дипломатическое взаимодействие на высоком уровне "без политических ограничений или пристального внимания".

"ОАЭ позиционируют себя как центр урегулирования конфликтов, предлагая безопасную среду для чувствительных переговоров, направленных на прекращение войны; первые сообщения описывали эти обсуждения как "продуктивные", - отметил Рашван.

Эксперт считает, что Абу-Даби служит "практичной и доступной площадкой между Востоком и Западом".