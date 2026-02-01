Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине - РИА Новости, 01.02.2026
05:13 01.02.2026
Эксперт объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине
Эксперт объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине
в мире
в мире, абу-даби, украина, оаэ, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, ОАЭ, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 1 фев – РИА Новости. Выбор Абу-Даби в качестве площадки для переговоров по Украине обусловлен репутацией ОАЭ как нейтрального посредника, заявил РИА Новости эксперт базирующегося в Эмиратах исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
"Выбор Абу-Даби в качестве площадки для трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной в январе 2026 года был обусловлен репутацией ОАЭ как нейтрального и надежного посредника, имеющего прочные, сбалансированные и устойчивые отношения со всеми вовлеченными сторонами", - сказал эксперт.
Он назвал столицу ОАЭ "стратегически выгодной, конфиденциальной и географически доступной площадкой". По его словам, Абу-Даби позволил провести прямое дипломатическое взаимодействие на высоком уровне "без политических ограничений или пристального внимания".
"ОАЭ позиционируют себя как центр урегулирования конфликтов, предлагая безопасную среду для чувствительных переговоров, направленных на прекращение войны; первые сообщения описывали эти обсуждения как "продуктивные", - отметил Рашван.
Эксперт считает, что Абу-Даби служит "практичной и доступной площадкой между Востоком и Западом".
"Выбор Абу-Даби для трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной также основан на предыдущих успехах. Эта площадка все чаще становится надежной нейтральной территорией для посредничества в сложных международных вопросах. Кроме того, она позволила проводить прямые, очные, высокоуровневые и порой секретные встречи ключевых участников", - заключил он.
Заголовок открываемого материала