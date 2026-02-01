Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Проведение переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби полностью соответствует приоритетам внешней политики ОАЭ, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в Эмиратах исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.

Он напомнил, что шестой принцип внешней политики ОАЭ заключается "в стремлении деэскалировать конфликты и напряжённость в регионе и за его пределами путём поддержки политических решений".