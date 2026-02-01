Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 01.02.2026
04:17 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071498729.html
Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины в Абу-Даби
в мире
сша
оаэ
россия
марко рубио
мирный план сша по украине
украина
абу-даби
2026
Дарья Буймова
в мире, сша, оаэ, россия, марко рубио, мирный план сша по украине, украина, абу-даби
В мире, США, ОАЭ, Россия, Марко Рубио, Мирный план США по Украине, Украина, Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Проведение переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби полностью соответствует приоритетам внешней политики ОАЭ, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в Эмиратах исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
"Это полностью соответствует приоритетам внешней политики ОАЭ, в частности шестому принципу внешней политики, установленному шейхом Мохаммедом бин Заидом в 2022 году", - сказал РИА Новости эксперт.
Он напомнил, что шестой принцип внешней политики ОАЭ заключается "в стремлении деэскалировать конфликты и напряжённость в регионе и за его пределами путём поддержки политических решений".
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
