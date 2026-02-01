Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Первый раунд переговоров по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, об этом говорят некоторые источники, а также об этом свидетельствуют фотографии со встречи, поступившие ранее в распоряжение РИА Новости. Почему именно этот дворец может стать площадкой и для второго раунда переговоров - в материале РИА Новости.

Для ОАЭ характерен подход так называемой "тихой дипломатии", когда предварительные контакты и "зондирующие" переговоры проходят без публичной огласки. Такой формат позволяет сторонам свободно обмениваться позициями, не опасаясь политического давления, утечек и резонанса в медиа. Эмираты неоднократно были посредниками в деле обмена пленными между Россией Украиной . Коме того, ОАЭ содействовали обмену заключенными между Россией и США

Каср аш-Шати весьма подходит для проведения скрытых от глаз наблюдателей встреч: это закрытая резиденция, используемая для приёма иностранных делегаций и конфиденциальных переговоров.

Это один из наиболее закрытых и охраняемых дворцов Абу-Даби . Он расположен в прибрежной зоне столицы, в стороне от туристических маршрутов и деловых кварталов, что обеспечивает максимальную приватность.

Дворец уже использовался для важных переговоров. По данным дипломатических источников, именно в нем проходили закрытые встречи представителей Армении Азербайджана в узком формате - без публичных заявлений и пресс-конференций на этапе зондажа перед более официальными раундами.

Кроме того, Каср аш-Шати неоднократно становился площадкой для конфиденциальных переговоров между лидерами стран Ближнего Востока , когда стороны предпочитали тишину и отсутствие медийного давления. Это закрепило за дворцом репутацию места, где обсуждаются самые чувствительные вопросы до того, как они выносятся в публичную плоскость.

Будучи резиденцией для визитов высокого уровня (в отличие от более парадного дворца Каср аль-Ватан, который открыт для публики) Каср аш-Шати ассоциируется именно с реальной политикой и закрытыми решениями.