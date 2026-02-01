Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати - РИА Новости, 01.02.2026
03:13 01.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати - РИА Новости, 01.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати
Первый раунд переговоров по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, об этом говорят... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
оаэ
россия
абу-даби
мирный план сша по украине
украина
2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати

РИА Новости: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Каср аш-Шати

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украины и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Первый раунд переговоров по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, об этом говорят некоторые источники, а также об этом свидетельствуют фотографии со встречи, поступившие ранее в распоряжение РИА Новости. Почему именно этот дворец может стать площадкой и для второго раунда переговоров - в материале РИА Новости.
Для ОАЭ характерен подход так называемой "тихой дипломатии", когда предварительные контакты и "зондирующие" переговоры проходят без публичной огласки. Такой формат позволяет сторонам свободно обмениваться позициями, не опасаясь политического давления, утечек и резонанса в медиа. Эмираты неоднократно были посредниками в деле обмена пленными между Россией и Украиной. Коме того, ОАЭ содействовали обмену заключенными между Россией и США.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
01:19
Каср аш-Шати весьма подходит для проведения скрытых от глаз наблюдателей встреч: это закрытая резиденция, используемая для приёма иностранных делегаций и конфиденциальных переговоров.
Это один из наиболее закрытых и охраняемых дворцов Абу-Даби. Он расположен в прибрежной зоне столицы, в стороне от туристических маршрутов и деловых кварталов, что обеспечивает максимальную приватность.
Дворец уже использовался для важных переговоров. По данным дипломатических источников, именно в нем проходили закрытые встречи представителей Армении и Азербайджана в узком формате - без публичных заявлений и пресс-конференций на этапе зондажа перед более официальными раундами.
Кроме того, Каср аш-Шати неоднократно становился площадкой для конфиденциальных переговоров между лидерами стран Ближнего Востока, когда стороны предпочитали тишину и отсутствие медийного давления. Это закрепило за дворцом репутацию места, где обсуждаются самые чувствительные вопросы до того, как они выносятся в публичную плоскость.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Вчера, 20:34
Будучи резиденцией для визитов высокого уровня (в отличие от более парадного дворца Каср аль-Ватан, который открыт для публики) Каср аш-Шати ассоциируется именно с реальной политикой и закрытыми решениями.
Дворец находится в зоне с многоуровневой системой безопасности, с ограниченным доступом и возможностью полностью изолировать территорию на время переговоров. Логистика также удобна – делегации могут быстро и разными маршрутами доехать до дворца из международного аэропорта Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
Вчера, 03:03
 
