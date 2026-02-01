"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

© REUTERS / UAE GOVERNMENT Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый раунд трехстороннего формата переговоров делегаций России, Украины и США прошел 23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби. Все стороны по итогам консультаций согласились, что закрытые двухдневные переговоры прошли конструктивно, а участники переговоров были настроены на поиск решений, но конкретных договоренностей никто из участников встречи или представителей стран не обнародовал. СМИ при этом сообщали, что одной из тем обсуждения были территории Донбасса и Запорожская АЭС.

Темы для обсуждения первого раунда

Американский портал Axios по итогам первого раунда сообщал, что на нем обсуждались территории Донбасса , статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также шаги, необходимые для деэскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров сообщал, что в Кремле считают прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине . При этом в общении с журналистами Песков также отмечал, что Кремль не обсуждает со СМИ перечни документов по украинскому урегулированию, такие темы должны обсуждаться в закрытом режиме.

МИД принимающей стороны, ОАЭ , заявлял, что консультации касались нерешенных вопросов мирного плана США , а также отметил встречу как позитивную и конструктивную. Также МИД Эмиратов отмечал, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере, включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей.

Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской делегации, в ходе первой встречи переговоры шли в самых разных форматах, участники делились на группы, обсуждая отдельные темы.

Представители сторон на встрече

Россию в Абу-Даби представляли начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков , начальник управления в составе главного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, а также другие представители российского Минобороны.

С эмиратской стороны делегацию принял президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян , на встрече также присутствовал наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Детали переговоров

Как заявлял глава российской делегации Костюков, "все главное решается в тиши" - так он ответил на реплику журналиста, что российских представителей во время переговоров искали "по всему Абу-Даби".

Также Костюков, отвечая на вопрос, на каком языке велись переговоры, сообщил: "На великом русском языке". Глава делегации также утвердительно кивнул на уточняющий вопрос, понимали ли российскую делегацию переговорщики из Киева.

Настроение у российской стороны на переговорах было хорошим, а у украинцев - грустным, также иронично отметил Костюков.

Итоги первого раунда

В Белом доме по итогам первого дня переговоров сообщили, что консультации прошли продуктивно, о чем со ссылкой на чиновника из американской администрации сообщил телеканал NBC

Костюков отметил конструктивный характер контактов и сказал, что все всё понимают.

Владимир Зеленский по итогам переговоров назвал их конструктивными, а также сообщил, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможные параметры завершения конфликта и условия для этого.

Песков спустя несколько дней после встречи сообщил, что на следующую неделю запланированы еще одни переговоры, и отметил, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов было бы ошибочно.

Как передало агентство Reuters, делегации России и Украины во время переговоров в Абу-Даби были настроены на поиск решений, удалось дойти до обсуждения мельчайших деталей.