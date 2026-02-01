Рейтинг@Mail.ru
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 01.02.2026
01:19 01.02.2026
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
Первый раунд трехстороннего формата переговоров делегаций России, Украины и США прошел 23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби. Все стороны по итогам консультаций... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:19:00+03:00
2026-02-01T01:19:00+03:00
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, NBC, Мирный план США по Украине

"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый раунд трехстороннего формата переговоров делегаций России, Украины и США прошел 23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби. Все стороны по итогам консультаций согласились, что закрытые двухдневные переговоры прошли конструктивно, а участники переговоров были настроены на поиск решений, но конкретных договоренностей никто из участников встречи или представителей стран не обнародовал. СМИ при этом сообщали, что одной из тем обсуждения были территории Донбасса и Запорожская АЭС.

Темы для обсуждения первого раунда

Американский портал Axios по итогам первого раунда сообщал, что на нем обсуждались территории Донбасса, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также шаги, необходимые для деэскалации.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Вчера, 20:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров сообщал, что в Кремле считают прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине. При этом в общении с журналистами Песков также отмечал, что Кремль не обсуждает со СМИ перечни документов по украинскому урегулированию, такие темы должны обсуждаться в закрытом режиме.
МИД принимающей стороны, ОАЭ, заявлял, что консультации касались нерешенных вопросов мирного плана США, а также отметил встречу как позитивную и конструктивную. Также МИД Эмиратов отмечал, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере, включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей.
Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской делегации, в ходе первой встречи переговоры шли в самых разных форматах, участники делились на группы, обсуждая отдельные темы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
29 января, 13:20

Представители сторон на встрече

Россию в Абу-Даби представляли начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, начальник управления в составе главного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, а также другие представители российского Минобороны.
Киев на встрече представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. США, как следует из опубликованных фотографий, представляли спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер.
С эмиратской стороны делегацию принял президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, на встрече также присутствовал наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье
00:15

Детали переговоров

Как заявлял глава российской делегации Костюков, "все главное решается в тиши" - так он ответил на реплику журналиста, что российских представителей во время переговоров искали "по всему Абу-Даби".
Также Костюков, отвечая на вопрос, на каком языке велись переговоры, сообщил: "На великом русском языке". Глава делегации также утвердительно кивнул на уточняющий вопрос, понимали ли российскую делегацию переговорщики из Киева.
Настроение у российской стороны на переговорах было хорошим, а у украинцев - грустным, также иронично отметил Костюков.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами
Вчера, 19:48

Итоги первого раунда

В Белом доме по итогам первого дня переговоров сообщили, что консультации прошли продуктивно, о чем со ссылкой на чиновника из американской администрации сообщил телеканал NBC.
Костюков отметил конструктивный характер контактов и сказал, что все всё понимают.
Владимир Зеленский по итогам переговоров назвал их конструктивными, а также сообщил, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможные параметры завершения конфликта и условия для этого.
Песков спустя несколько дней после встречи сообщил, что на следующую неделю запланированы еще одни переговоры, и отметил, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов было бы ошибочно.
Как передало агентство Reuters, делегации России и Украины во время переговоров в Абу-Даби были настроены на поиск решений, удалось дойти до обсуждения мельчайших деталей.
По сообщению американского портала Axios со ссылкой на американского чиновника, на переговорах был достигнут прогресс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
Вчера, 03:03
 
В миреРоссияАбу-ДабиУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСNBCМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала