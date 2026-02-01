Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 01.02.2026 (обновлено: 09:46 01.02.2026)
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.02.2026
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Мельниченко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в Пензенской области

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко своем в Telegram-канале в 09.36 мск.
О введении специального режима и ограничениях работы мобильного интернета Мельниченко сообщал в 05.58 мск в воскресенье. Они действовали в регионе три с половиной часа.
Специальная военная операция на Украине
Пензенская область
Олег Мельниченко
 
 
