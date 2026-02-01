Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Православные верующие должны стать в Москве большинством, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале Высшего церковного совета в столичном храме Христа Спасителя.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
Патриарх Кирилл призвал клириков столицы оценивать свой успех по аудитории, которая наполняет храмы.
"Когда станет больше 50% людей молодого и среднего возраста, вот тогда и сможете сказать: "А ведь у нас что-то получается". Каждый день, взирая на светскую Москву, я понимаю, что до сих пор православные в Москве — это меньшинство, а мы должны стать большинством. Не статистическим большинством, не по крещению — покрестили и забыли, — а по-настоящему. Тогда, думаю, во многом изменится духовный климат во всей нашей стране. Поэтому огромная ответственность на всех, кто трудится во славу Божию в граде Москве", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.
Он поблагодарил духовенство Москвы "за огромную работу" и отметил, что за последнее время "очень вырос уровень исполнительской дисциплины".
"А ведь как непросто внедрялись требования, обращенные в адрес приходов, благочинных, викариев! Ну, а сейчас все это по-настоящему работает, и только прошу Господа, чтобы так продолжалось, чтобы никто никогда не сказал: "Ну что, душа, ешь, пей, веселись — всего достигли". Потому что мы еще не достигли самого главного, ведь Москва — столица православной страны, а Россия — это оплот православных во всем мире", - заключил патриарх Кирилл.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.