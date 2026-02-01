Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл

Он поблагодарил духовенство Москвы "за огромную работу" и отметил, что за последнее время "очень вырос уровень исполнительской дисциплины".

Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.