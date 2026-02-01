Рейтинг@Mail.ru
Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:19 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071593619.html
Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл
Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 01.02.2026
Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл
Православные верующие должны стать в Москве большинством, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале Высшего церковного совета в столичном храме... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:19:00+03:00
2026-02-01T22:19:00+03:00
религия
москва
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070618765_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_67baa81eded0c53ec7ba4b74c2daf977.jpg
https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071565057.html
https://ria.ru/20260201/putin-2071540123.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070618765_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_00f16bb375a0b26d324d5b1ab2246277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Православные должны стать большинством в Москве, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: православные должны стать большинством в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Православные верующие должны стать в Москве большинством, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале Высшего церковного совета в столичном храме Христа Спасителя.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
Патриарх Московский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, зачем студентом выпил две бутылки коньяка
Вчера, 16:38
Патриарх Кирилл призвал клириков столицы оценивать свой успех по аудитории, которая наполняет храмы.
"Когда станет больше 50% людей молодого и среднего возраста, вот тогда и сможете сказать: "А ведь у нас что-то получается". Каждый день, взирая на светскую Москву, я понимаю, что до сих пор православные в Москве — это меньшинство, а мы должны стать большинством. Не статистическим большинством, не по крещению — покрестили и забыли, — а по-настоящему. Тогда, думаю, во многом изменится духовный климат во всей нашей стране. Поэтому огромная ответственность на всех, кто трудится во славу Божию в граде Москве", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.
Он поблагодарил духовенство Москвы "за огромную работу" и отметил, что за последнее время "очень вырос уровень исполнительской дисциплины".
"А ведь как непросто внедрялись требования, обращенные в адрес приходов, благочинных, викариев! Ну, а сейчас все это по-настоящему работает, и только прошу Господа, чтобы так продолжалось, чтобы никто никогда не сказал: "Ну что, душа, ешь, пей, веселись — всего достигли". Потому что мы еще не достигли самого главного, ведь Москва — столица православной страны, а Россия — это оплот православных во всем мире", - заключил патриарх Кирилл.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
Вчера, 13:19
 
РелигияМоскваРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала