Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
20:54 01.02.2026
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в развитие страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.
россия, дмитрий чернышенко, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Росмолодёжь
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в развитие страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
"Ваши (патриарха Кирилла - ред.) труды по воспитанию детей и молодежи и сохранению традиционных ценностей закладывают фундамент будущего России. Значима роль Церкви и в сфере спорта, и в создании паломнических маршрутов. Ваш духовный пример, Ваша мудрость и бескорыстное служение Богу и людям вдохновляют миллионы верующих", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Зампред правительства добавил, что деятельность патриарха способствует укреплению мира, духовному возрождению общества и сохранению нравственных ориентиров.
Патриарх Московский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, зачем студентом выпил две бутылки коньяка
Вчера, 16:38
 
Религия Россия Дмитрий Чернышенко Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
