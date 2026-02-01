https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071588842.html
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 01.02.2026
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в развитие страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:54:00+03:00
2026-02-01T20:54:00+03:00
2026-02-01T20:54:00+03:00
религия
россия
дмитрий чернышенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070599444_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_824353cc37a9182b89778ae485d3137a.jpg
https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071565057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070599444_269:0:2542:1705_1920x0_80_0_0_5cbc940c7c251ce02e14a3fef6d22a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
Чернышенко: труды патриарха Кирилла закладывают фундамент будущего России