Патриарх Кирилл рассказал, зачем студентом выпил две бутылки коньяка

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, когда учился в семинарии, выпил две бутылки коньяка во время четырехчасового разговора с уполномоченным по делам религии, который "по природе был врагом церкви".

В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла. По данным на сайте РПЦ , после окончания средней школы в 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году, а с 1974 г. по 1984 был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. Патриарх рассказал о трудностях в отношениях церкви и государства во времена, когда он учился в семинарии.

"Помню, с какими трудностями сталкивались наши священники, настоятели, благочинные даже при решении самых простых вопросов. Чтобы пригласить на приход правящего архиерея, допустим, митрополита Ленинградского, в то время все непременно надо было согласовывать с уполномоченным совета по делам религии. Уполномоченный был по природе своей враг Церкви, но мирился с тем, что какие-то попы существуют, и делал все возможное, чтобы никак не расширять и не укреплять церковную жизнь", - рассказал патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

Однажды уполномоченный пригласил будущего патриарха для разговора.

"Это вообще был редчайший случай, чтобы студента семинарии уполномоченный приглашал. Наш разговор длился четыре часа. Без этой детали трудно понять эпоху: две бутылки коньяка выпили. И я тогда понял, что он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали", - уточнил патриарх Кирилл.

Так, например, продолжил патриарх, стали принимать в Духовную академию молодых людей с высшим образованием и открыли музыкальное отделение, которое "готовило регентов, а также богословски образованных девушек, которые могли, в том числе и работать в воскресных школах, которых в то время еще не было, но позже все так и произошло".

"Я рассказываю вам об этом для того, чтобы многим, кто этого не знает, помочь понять эпоху, в которой мы жили. А на основе вот этого драматического опыта осознать, сколь силен Бог. Никакие государственные силы, сверхдержавы, политические партии не способны остановить движение божественного промысла. Только одно может остановить – хладнокровность и безразличие духовенства, неспособность быть верным своей присяге, идти на самоограничения, на подвиг, рисковать своим благополучием", - отметил патриарх Кирилл.

Он также рассказал, что в то время были и те, кто снимали с себя сан, публично выступали по телевидению, говорили, что Бога нет, но "были и замечательные священники, проповедовавшие Слово Божие под огромным риском не только из тогдашнего Ленинграда быть выведенными куда-нибудь на периферию, но, может быть, даже и потерять свободу".

"Благодарю Бога, что одним из таких священников был мой отец, а еще дед, тоже священник, прошедший тюрьмы только потому, что поддерживал патриарха Тихона, был за Церковь и боролся с обновленчеством. Так вот, мой дед мне говорил: "Никогда ничего не бойся, бойся только Бога - и победишь!". Человек, который прошел тюрьмы и лагеря и большую часть жизни страдал за Христа - его слова просто запечатлелись в моем сознании", - рассказал предстоятель Русской церкви.

Он призвал нынешнее духовенство использовать этот тезис, а также не почивать на лаврах, но "каждый день что-то делать для Господа, чего вчера еще не сделал". "Сейчас, по милости Божией, нам нечего бояться: власти православные в основном - и центральные, и местные. Мы получаем разрешения на строительство храмов, выделение участков земли, где надо, даже материальная помощь оказывается. Но вместе с тем мы всегда должны помнить о том, как менялось в течение истории положение Церкви. И чтобы быть способными в любых условиях и при любых обстоятельствах оставаться верным Господу, мы должны в том числе и назидаться опытом наших предшественников, в первую очередь новомученников и исповедников", - заключил патриарх Кирилл.