Патриарх Кирилл рассказал, чем сильна Русская церковь

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не сильна политически, так как политика для нее чужда, но возрастает все более и более как духовная сила народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в столичном храме Христа Спасителя.

В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла. Он молитвенно поблагодарил Господа за за то время, в котором мы живем, за наши власти, президента России Владимира Путина , премьера Михаила Мишустина и многих министров, а также "за очень многих людей", возглавляющих важные предприятия, научные центры, людей, "о которых раньше и представить себе невозможно было, что когда-то они станут активными членами Церкви".

"Сегодня, действительно, Церковь становится сильной. Не потому, что она преследует какие-то политические цели. Политически она совершенно не сильна, потому что политика для нее чужда, но Церковь как духовная сила народа становится все сильнее и сильнее", - сказал патриарх.

Предстоятель также поблагодарил епископат за деятельность в епархиях, в том числе создание православных школ, работу в вузах и вооруженных силах - "все то, о чем мы только могли мечтать".

"От нас зависит, насколько эти инструменты, разумно употребляемые, могут действительно приносить пользу. Есть только одна проблема, которая может помешать успеху: леность, теплохладность, наше безразличие, отсутствие горения внутреннего, отсутствие каждый день что-то делать для Господа, чего вчера еще не сделал", - отметил патриарх.

В связи с этим предстоятель призвал духовенство никогда не понижать уровень стремления сделать для Церкви лучше и больше.

"Никогда никто из нас не должен сказать: "Я вроде все сделал, теперь уж можно немножко и понизить градус моей ревности". Сказав так, мы сразу вступаем на путь деградации духовной, интеллектуальной, но, самое главное, как архипастыря… Призываю всех вас, мои дорогие, трудиться так, как если бы все было плохо, а не все так хорошо, как сейчас, ставить перед собой те задачи, которые мы не ставим, опять-таки потому что все хорошо", - подчеркнул патриарх.

Также предстоятель призвал духовенство определять уровень своего успеха по социальному срезу тех, кто называет себя православным.

"Вот из этих миллионов сколько в храм ходит по субботам, воскресеньям, сколько детей учатся в воскресных школах? И тут эти миллионы превращаются в куда более мелкие цифры, поэтому работы у нас с вами, дорогие владыки, непочатый край. Никто не имеет права почивать на лаврах", - заключил патриарх.

В четверг предстоятель заявил, что Церковь не участвует в политической борьбе, но это не значит, что "противопоказано отстаивание правды Божией". По его словам, если правду необходимо защищать в дискуссии или полемике с теми, кто ее оспаривает, то такое участие спасительно для души, назидательно как для самого участника, так и для аудитории.