Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за взаимодействие церкви и государства
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
13:39 01.02.2026
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за взаимодействие церкви и государства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил роль президента РФ Владимира Путина в развитии церковно-государственных отношений, которые стали уникальными в...
религия
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
россия
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за взаимодействие церкви и государства

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за уникальную работу церкви и государства

Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил роль президента РФ Владимира Путина в развитии церковно-государственных отношений, которые стали уникальными в истории России.
Путин встретился в воскресенье с патриархом Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации.
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
Вчера, 13:19
"Я хотел бы Вас поблагодарить. Тот образ взаимодействия церкви и государства, который сложился при вашем непосредственном участии как президента нашей страны, на мой взгляд, представляет достаточно уникальный случай в христианской истории, особенно в России... Уровень взаимодействия является очень убедительным свидетельством о правильности политики государства в отношении церкви, о достойном положении церкви в обществе, и оказании духовной поддержки нашему народу. В этом, конечно, очень большая Ваша заслуга. Мы все очень ценим тот вклад, который Вы лично внесли в эту область церковно-государственных отношений", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к президенту. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно также обсуждается развитие церковной жизни за период его патриаршества.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации
Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
Вчера, 13:35
 
Религия Россия Владимир Путин Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) Русская православная церковь
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
