Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за взаимодействие церкви и государства

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил роль президента РФ Владимира Путина в развитии церковно-государственных отношений, которые стали уникальными в истории России.
Путин встретился в воскресенье с патриархом Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации.
"Я хотел бы Вас поблагодарить. Тот образ взаимодействия церкви и государства, который сложился при вашем непосредственном участии как президента нашей страны, на мой взгляд, представляет достаточно уникальный случай в христианской истории, особенно в России... Уровень взаимодействия является очень убедительным свидетельством о правильности политики государства в отношении церкви, о достойном положении церкви в обществе, и оказании духовной поддержки нашему народу. В этом, конечно, очень большая Ваша заслуга. Мы все очень ценим тот вклад, который Вы лично внесли в эту область церковно-государственных отношений", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к президенту. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно также обсуждается развитие церковной жизни за период его патриаршества.