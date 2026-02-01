Рейтинг@Mail.ru
Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
Религия
 
13:35 01.02.2026
Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление РПЦ. РИА Новости, 01.02.2026
россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление РПЦ.
Путин в воскресенье лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.
"У патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после вашей интронизации, после того, как вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами", - сказал президент.
Глава государства отметил, что жизнь Русской православной церкви изменилась, очень многое было сделано по укреплению приходов, организационных структур церкви.
"Это, безусловно, ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере - в духовной", - сказал Путин и поблагодарил патриарха.
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
