Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
2026-02-01T13:35:00+03:00
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление РПЦ.
Путин
в воскресенье лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.
"У патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после вашей интронизации, после того, как вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами", - сказал президент.
Глава государства отметил, что жизнь Русской православной церкви
изменилась, очень многое было сделано по укреплению приходов, организационных структур церкви.
"Это, безусловно, ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере - в духовной", - сказал Путин и поблагодарил патриарха.