Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян - РИА Новости, 01.02.2026
13:29 01.02.2026 (обновлено: 14:25 01.02.2026)
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян - РИА Новости, 01.02.2026
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу... РИА Новости, 01.02.2026
здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование случая подозрения на оспу обезьян

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа в Казани - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Эпидемиолог оценил вероятность появления новых возбудителей гриппа
28 января, 16:05
"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Также произведен забор биоматериала для исследования и выдано предписание на проведение дезинфекции.
"Заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что во время заграничных поездок гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями оспы обезьян, в особенности с грызунами и приматами. Также нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роспотребнадзор начал эпидрасследование в деревне под Костромой
28 января, 14:25
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
