Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
2026-02-01T13:29:00+03:00
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора
проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области
незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Также произведен забор биоматериала для исследования и выдано предписание на проведение дезинфекции.
"Заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что во время заграничных поездок гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями оспы обезьян, в особенности с грызунами и приматами. Также нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены.