Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.

"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Также произведен забор биоматериала для исследования и выдано предписание на проведение дезинфекции.

"Заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека", - пояснили в Роспотребнадзоре.