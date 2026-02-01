https://ria.ru/20260201/orudie-2071521837.html
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 "Богдана" на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА уничтожили орудие ВСУ "Богдана" на Константиновском направлении