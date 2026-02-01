Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 01.02.2026
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 01.02.2026
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 "Богдана" на Константиновском направлении,... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении

Операторы БПЛА уничтожили орудие ВСУ "Богдана" на Константиновском направлении

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 "Богдана" на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Расчет разведки 6-й мотострелковой дивизии зафиксировал работу 155-миллиметрового орудия "Богдана" боевиков ВСУ и оперативно передал координаты операторам беспилотников.
"Двумя точными попаданиями замаскированное самоходное артиллерийское орудие противника было уничтожено", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
