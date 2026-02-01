Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях - РИА Новости, 01.02.2026
13:31 01.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях
Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях

Орбан: кредиты Украине не будут оплачены за счет российских репараций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европейцев обманывают обещаниями, что ссуды Киеву оплатят за счет российских средств, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване. Его цитирует представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

"Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят", — сказал Орбан.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Германии предупредили Европу из-за России
Вчера, 09:13
ЕК одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".

При этом в МИД России уже заявляли, что такие идеи оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
Вчера, 08:00
 
