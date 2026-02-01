Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европейцев обманывают обещаниями, что ссуды Киеву оплатят за счет российских средств, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване. Его цитирует представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
"Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят", — сказал Орбан.
ЕК одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД России уже заявляли, что такие идеи оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством.
