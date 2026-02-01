В Госдуме рассказали о рисках проведения операций за границей

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Проведение медицинских операций за рубежом влечет несколько рисков, включая сложность судебных разбирательств при нарушении прав пациента, непрозрачность итоговой стоимости услуг и опасность осложнений при транспортировке, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Некоторые граждане нашей страны выбирают лечение и плановые операции за рубежом, включая пластическую хирургию. Здесь важно понимать юридические и медицинские последствия такого решения. Если российская клиника нарушила права пациента, спор будет решаться в российском суде по понятным правилам. Но если сложности возникли после операции за рубежом, разбирательство придется вести уже по месту нахождения клиники и по нормам другого государства", - сказала Дрожжина.
Парламентарий отметила, что не менее важно внимательно читать договор с зарубежной клиникой.
"Встречаются случаи, когда пациенты, оплатив значительную сумму, рассчитывали на полное лечение, а фактически приобрели только диагностику. К стоимости также могут добавляться расходы на реабилитацию, страхование, переводчиков, визовые формальности и перелет - в итоге процедура обходится намного дороже рекламируемой цены", - добавила она.
Кроме того, по ее словам, после операций могут возникнуть медицинские риски, особенно если пациенту приходится сразу лететь домой или преодолевать большие расстояния в период восстановления.
"Я не призываю полностью отказываться от лечения за границей. Бывают ситуации, когда за рубежом доступны уникальные методики. Но российская медицина за последние годы сделала большой шаг вперед, и многие сложные вмешательства успешно выполняются в отечественных клиниках. Например, недавно российские хирурги провели уникальную сложную операцию по удалению опухоли в сердце. Я считаю, что об этом должно знать как можно больше жителей страны. Но если вы выбираете зарубежные медицинские организации, оценивайте риски и заранее понимайте, как будет защищено ваше здоровье и ваши права", - заключила она.