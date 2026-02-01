Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак
19:40 01.02.2026 (обновлено: 19:57 01.02.2026)
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак - РИА Новости, 01.02.2026
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак
Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:40:00+03:00
2026-02-01T19:57:00+03:00
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак

Новак: ОПЕК+ видит волатильность нефти из-за событий вокруг Венесуэлы и Ирана

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Отмечалось сегодня, что на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Иран и Венесуэла являются одними из ведущих стран-экспортеров нефти и входят в ОПЕК.
"Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов", - добавил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что все эти риски учитываются сегодня рынком.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
Вчера, 17:32
 
