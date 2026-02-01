Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 апреля

https://ria.ru/20260201/opek-2071574563.html
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет свое следующее заседание 5 апреля, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. РИА Новости, 01.02.2026
