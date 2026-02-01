Рейтинг@Mail.ru
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 01.02.2026 (обновлено: 17:36 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/opek-2071572056.html
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта - РИА Новости, 01.02.2026
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 марта, следует из коммюнике ОПЕК по... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:35:00+03:00
2026-02-01T17:36:00+03:00
россия
саудовская аравия
оаэ
опек
экономика
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
https://ria.ru/20260201/opek-2071571449.html
россия
саудовская аравия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, оаэ, опек, экономика, нефть
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ОПЕК, Экономика, Нефть
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта

Следующую встречу восьмерки ОПЕК+ назначили на 1 марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 марта, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"Восемь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
Вчера, 17:32
 
РоссияСаудовская АравияОАЭОПЕКЭкономикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала