Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 марта, следует из коммюнике ОПЕК по... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:35:00+03:00
2026-02-01T17:35:00+03:00
2026-02-01T17:36:00+03:00
