На Кубани объявили беспилотную опасность
На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщило МЧС России. РИА Новости, 01.02.2026
МЧС: на территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА