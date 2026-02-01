Рейтинг@Mail.ru
Прислуживание Западу сыграло с ООН злую шутку, заявил Рогов - РИА Новости, 01.02.2026
08:24 01.02.2026
Прислуживание Западу сыграло с ООН злую шутку, заявил Рогов
2026-02-01T08:24:00+03:00
2026-02-01T08:24:00+03:00
россия, гренландия, республика крым, владимир рогов, антониу гутерреш, оон
Россия, Гренландия, Республика Крым, Владимир Рогов, Антониу Гутерреш, ООН
Прислуживание Западу сыграло с ООН злую шутку, заявил Рогов

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Прислуживание Западу сыграло с ООН злую шутку, организация стремительно теряет свой авторитет, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Позже в письме, направленном всем государствам-членам организации, он предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств.
"Стремление прислуживать Западу сыграло с ООН злую шутку. Именно поэтому организация оказалась на грани банкротства и стремительно теряет остатки своего авторитета", - сказал Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты, ООН перестала выполнять свой функционал, превратившись в рупор западной идеологии.
"Генсек ООН сегодня выступает в роли фактически адвоката Запада, лишний раз подтверждая, что место сидения определяет и точку зрения. Учитывая, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, становится понятным, почему прозвучали столь удобные для США выводы по Гренландии", - заключил Рогов.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
30 января, 17:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
