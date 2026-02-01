СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Прислуживание Западу сыграло с ООН злую шутку, организация стремительно теряет свой авторитет, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Позже в письме, направленном всем государствам-членам организации, он предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств.
"Стремление прислуживать Западу сыграло с ООН злую шутку. Именно поэтому организация оказалась на грани банкротства и стремительно теряет остатки своего авторитета", - сказал Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты, ООН перестала выполнять свой функционал, превратившись в рупор западной идеологии.
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
30 января, 17:35