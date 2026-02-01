Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
14:41 01.02.2026
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
в мире
оаэ
москва
герман греф
павел зарубин
сбербанк россии
в мире, оаэ, москва, герман греф, павел зарубин, сбербанк россии
В мире, ОАЭ, Москва, Герман Греф, Павел Зарубин, Сбербанк России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, следует из кадров из кулуаров российско-эмиратских переговоров, которые показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.
На кадрах видно, как президент ОАЭ во время встреч делегаций остановился около Грефа и заговорил. После этого последовал "долгий" разговор, его тема неизвестна.
Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января.
В миреОАЭМоскваГерман ГрефПавел ЗарубинСбербанк России
 
 
