Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали первой звездой января в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 01.02.2026 (обновлено: 22:20 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/nkhl-2071592275.html
Кучерова признали первой звездой января в НХЛ
Кучерова признали первой звездой января в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Кучерова признали первой звездой января в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T22:03:00+03:00
2026-02-01T22:20:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
национальная хоккейная лига (нхл)
давид пастрняк
эван бушар
бостон брюинз
тампа-бэй лайтнинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260130/kaprizov-2071136947.html
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071515502.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a82563541f8c31df8e1edfe0ed592412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кучеров, национальная хоккейная лига (нхл), давид пастрняк, эван бушар, бостон брюинз, тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Давид Пастрняк, Эван Бушар, Бостон Брюинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Рейнджерс
Кучерова признали первой звездой января в НХЛ

Никиту Кучерова признали первой звездой января в НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Кучеров в первом месяце 2026 года провел 13 матчей, в 12 из которых набирал очки. Всего в январе Кучеров забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи, став лучшим ассистентом месяца в лиге. Кучеров набрал не меньше 30 очков за месяц в третий раз в своей карьере. Прежде ему это удавалось в декабре 2018 года (30 очков) и апреле 2022 года (32 очка). Россиянин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 30 очков за месяц не менее трех раз в карьере. Кучеров с 82 очками (27 голов + 55 передач) занимает третье место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата.
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
30 января, 08:14
Второй звездой месяца стал чешский нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк, который в 14 матчах набрал 25 очков (5 голов + 20 передач). В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (10:2) 10 января чех отдал шесть голевых передач.
Третьей звездой признан канадец Эван Бушар из "Эдмонтон Ойлерз", ставший самым результативным защитником месяца с 23 (8+15) очками в 15 матчах. В матче против "Вашингтон Кэпиталз" (6:5) 24 января он набрал 6 (3+3) очков и стал четвертым защитником в истории НХЛ, которому удалось забросить не меньше трех шайб и отдать не меньше трех голевых передач в одном матче.
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ
Вчера, 08:53
 
ХоккейСпортНикита КучеровНациональная хоккейная лига (НХЛ)Давид ПастрнякЭван БушарБостон БрюинзТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала